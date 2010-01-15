Metrobüs'te 'gittiğin kadar öde' çalışmaları sürüyor

T24 - İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, metrobüs ücretleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, ''Metrobüslerde mesafeli ücretlendirmeyi uygulamayı planlıyoruz. Bu sistemde yolcular, gittikleri kadar ücret ödeyecekler'' dedi.



Baraçlı, İETT'nin bu yıl otobüslerin yenilenmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması gibi farklı projeleri hayata geçireceklerini söyledi.



Raylı sistemlerle ilgili yatırımların 2010 yılında devam edeceğini ifade eden Baraçlı, şöyle konuştu:



''Metrobüs ile ilgili çalışmalarımız artarak devam ediyor. Metrobüsle ilgili olarak, değişik hatlarda metrobüs olabilir mi, olamaz mı konusunda çalışmalarımız var. İlk etapta halkımızın istediği Avcılar-Beylikdüzü hattıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2010 yılında bu hatla ilgili projeler başlatabiliriz. Çevreye duyarlı otobüsler almayı planlıyoruz. Bu otobüslerle ilgili 2010 yılında ilk etapta 100 adet otobüs alma düşüncemiz söz konusu. Bunun için finansman modelleri oluşturmaya gayret gösteriyoruz.



'2010 yılı hedefimiz hizmet kalitesi'



Baraçlı, Otogar-Olimpiyat Köyü Metrosu Projesi'nin büyük bir bölümünün 2010 yılında tamamlanacağını belirtti.



Bazı hizmetleri uç noktalara ulaştırabilmek için garaj ve parklarla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Baraçlı, Anadolu ve Avrupa yakasında yeni park yerleri araştırdıklarını ifade etti. Ölü kilometre maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, bu maliyetleri minimum hale getirebilecek park alanları oluşturma gayreti içinde olduklarını söyleyen Hayri Baraçlı, şunları kaydetti:



''Metrobüs hattında 335 aracımız var, ortalama 300 araçla hizmet veriyoruz. Bizim için hedef, İstanbul halkına hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşımı sağlayabilmek. Bu çerçevede metrobüs bizim için çok önemli bir proje. 600-700 bin civarında yolcu taşıyoruz. Bizim hedefimiz çok yolcu taşımak değil, konforlu ve daha rahat şekilde yolcuları istedikleri mekanlara ulaştırabilmek.



2010 yılında hedeflediğimiz en önemli çalışmalardan bir tanesi, hizmet kalitesiyle ilgili faaliyetler. Bu nedenle biz halkımızın, araçlarımızla daha kaliteli hizmet alabilmesi için neler yapabiliriz konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz diyoruz ki sadece hızla kıyaslamayalım, hizmet kalitesi, konfora ve güvene de endekslersek İstanbul halkını daha çok memnun etmiş oluruz.''



Mesafeli ücretlendirme tarifesi



Hayri Baraçlı, ''Maliyetlerimizi kontrol edebildiğimiz müddetçe, zamla ilgili bir şey düşünmüyoruz. Ama maliyetlerimiz kontrolümüzün dışında gelişirse, bazı şeyler düşünülebilir. İlk etapta hedefimiz, maliyetleri sınırlayıp kontrol etmek ve İstanbul halkına daha iyi hizmet sunabilmek'' dedi.



Baraçlı, metrobüs ücretleriyle ilgili de şu bilgileri verdi:



''Metrobüs ücretleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Metrobüslerde mesafeli ücretlendirmeyi uygulamayı planlıyoruz. Bu mesafeli ücretlendirme içinde yolcular gittikleri kadar ücret ödeyecekler. O yüzden mesafe bazlı hareket edeceğiz. Yolcular belki de tek durak, iki durak gibi mesafelerde daha az ücret ödeme şansına ulaşmış olacaklar.''

