Metrobüs'te büyük panik



İstanbul'un ulaşımda yeni umudu metrobüste bu sabah çıkan yangın korkuttu. Görgü tanıklarına göre duraktaki yolcuların yardımıyla kısa sürede müdahale edilmesiydi büyük bir facia yaşanabilirdi.





Sabah saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Ömür metrobüs durağında bir metrobüs alev aldı. Yolcu aldığı sırada motor kısmından çıkan dumanı fark eden duraktaki yolcuların şoförü uyarmasıyla büyük bir facia atlatıldı. Aracın içindeki yolcuların tahliye edilmesinin ardından otobüs yanmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre olay bir dakika içinde yaşandı.



Trafiğin en yoğun olduğu saatte işlerine ulaşma telaşı içindeki yolcular, uzun süre yaşadıkları olayın şokunu atlatamadı. İki tarafı E-5 olan durakta ne yapacağını bilemeyen yaklaşık 1000-1500 kişi telaş içinde itfaiyenin gelmesini bekledi.



Olaya ilk müdahaleyi otobüs şoförü ve onun yardımına yetişen diğer şoförler yaptı. Görgü tanıklarının anlattığına göre itfaiye ekipleri de olay yerine gelmekte gecikti. Yine tanıkların anlattığına göre, kısa sürede önlem alınmasaydı araç patlayabilir ya da içindekilerle alev alabilirdi.



Otobüsteki yangın kontrol altına alınmasına rağmen E-5'in Ömür bölgesini büyük bir duman tabakası kapladı. Metrobüs seferleri 20 dakika kadar yapılamadı ve tercihli yolda uzun kuyruklar oluştu. Erken saatler olması nedeniyle araçların ağır aksak ilerlediği E-5'teki yoğunluğa bir de meraklı sürücüler ve duman eklenince trafik uzun süre durdu.



Söndürme çalışmaları sırasında trafiğe kapatılan metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu. Yolcuların birçoğu metrobüsten inerek yürüdü.



Yaklaşık bir yıl önce sefere alınan metrobüsteki sorunun motor kısmında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı öğrenildi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 34 ZJ 6062 plakalı metrobüsün şoförü Dursun Cansuz, “Mazot kaçırmasından dolayı birden alev aldı. Alevleri aynadan gördüm. Hemen durarak, yolcuları tahliye ettim ve yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundum” dedi.



İETT Basın Müşaviri Zeki Gümüş, Hurriyet.com.tr'ye Capacity marka aracın incelemeye alındığını ve sorunun belirlenmeye çalışıldığını açıkladı. 'Bakım ihmalinden kaynaklanmış olabilir mi' sorumuza ise "Bunlar daha bir yıllık araçlar, periyodik bakımları da yapılıyor, istisnai bir durum olabilir" yanıtını verdi.



Geçen yıl açılan Avcılar Topkapı hattındaki Capacity marka metrobüslerin tanesi 800 bin euroya mal olmuştu. Metrobüsler 220 kişi taşınabiliyor.







