Metrobüste akıllara durgunluk veren kavga

T24 - Şoför, tartıştığı yolcuya uçan tekme attı, dudağını patlattı, bununla da yetinmeyip biber gazı sıktı ve camdan atlayıp kaçtı...



21 Kasım Pazartesi günü, saat 17.00 sıralarında Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme metrobüs hattında seyahat eden yolcular, ilginç bir olaya tanık oldu. Metrobüs şoförü, tartıştığı yolcuya önce uçan tekme attı, ardından biber gazı sıktı, sonra da camdan atlayıp kaçtı...



Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; görgü tanıklarından biri akıllara durgunluk veren olayı anlattı:



“Metrobüs, Zincirlikuyu’dan hareket ettiğinde her zamanki gibi tıklım tıklım doluydu. Ben de ön kapıya yakın bir yerlerde duruyordum. Kapının hemen yanında da bir genç vardı. Kulaklığıyla müzik dinliyordu. Araç hareket eder etmez şoför, genci ‘Müziğin sesini kıs’ diye uyardı. Genç de gayet nazik bir şekilde ‘Ses zaten kısık. Kimseyi rahatsız etmiyorum’ diye yanıt verdi. Ama şoför ısrarla sesin kısılmasını istiyordu. Ne tuhaftır ki ben ve diğer yolcular gencin hemen yanında olmamıza rağmen müzik sesini duymuyorduk. Hatta bu itirazlarımızı da şoföre söyledik. Bu arada köprüyü geçtik, metrobüs Altunizade durağına yaklaştı. Ve şoför bir kez daha gence ‘Müziğin sesini kıs’ diye bağırdı. Sonra da durağa yanaşırken korna çalıp güvenlik görevlilerini çağırdı, ‘Ben bu yolcuyu istemiyorum, atın dışarı’ dedi. Güvenlik görevlisi tam genci araçtan indirecekti ki tüm yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Bu tartışma sırasında şoför yerinden kalktı ve kapının yanındaki gence uçan tekme savurdu. Şoförün ayağı, gencin suratında patladı ve dudağı yarıldı, kanlar içinde kaldı. Ama şoför hızını alamamıştı.



Bu kez de cebinden biber gazı çıkarıp sıktı. Tabii ön tarafta bulunan tüm yolcular etkilendi. Ben de astım hastası olduğum için nefes almakta güçlük çektim. Bu kargaşa sırasında şoför aracın camından atlayıp kaçtı. Uzun bir süre metrobüsün içinde beklemek zorunda kaldık. Sonra başka bir şoför gelip yola devam etti. Söğütlüçeşme Durağı’na vardığımızda ise bir de ne görelim. Bizim kaçan şoför, arkadan gelen metrobüsü kullanmıyor mu? Meğer iki şoför araçları değiştirmiş. Metrobüsten inen tüm yolcular, hemen hareket amirliğine gidip yetkililere durumu bildirdi ama şoför kendisini gördüğümüzü fark eder etmez yine kaçtı. Tüm bu olup bitenleri yetkililere aktardık. Ama bir sonuç alamadık. Ben, biber gazından öyle etkilenmiştim ki kendimi hastaneye attım. Eve geldikten sonra tekrar İETT’yi aradım, bana geri döneceklerini söylediler fakat günlerdir kimseden ses çıkmadı. Bir kendini bilmez şoför yolcuya tekme attı, herkesin üzerine biber gazı sıktı ve bütün bu yaptıkları yanına kaldı. Öfkesini kontrol edemeyen bu şoförlere caydırıcı bir ceza verilmezse biz böyle olaylarla daha çok karşılaşırız...”



