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Metrobüslerden inip yürüdüler (2)

   Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA)  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılışına yakın, uzun metrobüs kuyrukları oluştu

12 Kasım 2017 19:34

 

 Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA)  15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün trafiğe açılışına yakın, uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Yolcular metrobüslerden inip yürümeyi tercih etti. Vodafone 39. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı. Köprünün trafiğe açılmasına yakın Mecidiyeköy-Zincirlikuyu yönünde saat 15.00\'te metrobüs kuyruğu oluştu. Metrobüslerde beklemek istemeyen yolcular çareyi inip yürümekte buldu. Zincirlikuyu metrobüs durağına yürüyen bir yolcu, \"Biz maça gidiyoruz. Karşıya geçmediği için bu kadar kuyruk oluştu\" diye konuştu. Yaklaşık yarım saatlik yoğunluğun ardından seferler yeniden normale döndü.

(FOTOĞRAF)

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