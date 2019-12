‘Metrobüsler kazaya davetiye çıkarıyor’

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı İlter Çelik, "dar bir güzergahta çalışan metrobüslerin, kazalara davetiye çıkardığını" öne sürdü.



Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Karayolu Trafik Güvenliği Günü'nde Avcılar'da metrobüsün, yolundan çıkıp 2 araca çarptığı kazada can kaybı yaşanmamasının mucize olduğunu kaydetti.



İdareyi bu konuda daha önce uyardıklarını ifade eden Çelik, "yolların güvenlik şeritleri alınarak yapılan ve kendisi de hareket halinde iken hiçbir kaçış alanı olmayan dar bir güzergahta çalışan metrobüslerin, kazalara davetiye çıkardığını" iddia etti.



Çelik, İstanbul kent içi ulaşım sorumlularının, başta kent planlamacıları olmak üzere üniversiteler ve meslek odalarıyla birlikte çalışması, kamu kaynaklarının maksimum faydayla değerlendirebilmesi için kamusal karar ve denetim süreçlerinin işletilmesi gerektiğini belirtti. Çelik, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Metrobüs projesinde olduğu gibi eksik ve dolayısıyla yanlış kararların can kaybına yol açmasının önüne geçilmelidir. Karayolu Trafik Güvenliği Günü'nde yaşanan bu kaza düşündürücüdür. E-5 Karayolu'nda bir haftada iki motosiklet sürücüsünün feci şekilde can vermesine neden olan kazalardan sonra da 'metrobüslerin yol açtığı ölümcül kazalar uyarıcı olmalıdır' demiştik.



Çözüm, akılcı yöntemlerle uzun vadeye yayılan raya bağımlı normal ve seri sistemlerin devreye sokulması ve bu sistemlerin otobüs, minibüs, dolmuş ve deniz ulaşımıyla eş güdümlü şekle getirilmesidir."