Metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

T24 - Çağlayan'da durağa yanaşan metrobüse arkadan gelen metrobüsün çarpması sonucu 2'si yolcu, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Çağlayan Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Avcılar yönüne giden 34 TN 2756 plakalı metrobüs, durakta yolcu indiren 34 TN 2916 plakalı metrobüse arkadan çarptı. Kaza sonrası çarpan metrobüsün sürücüsü ile öndeki metrobüste bulunan yolculardan Ali Alagöz (24) ve Esen Okullu (31) hafif şekilde yaralandı. Ambulanslarla Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kazanın nedenini araştırıyor.