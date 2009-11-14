Metrobüse zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar uyarınca metrobüs hattında 16 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak tarife kapsamında İETT ve özel halk otobüslerinde ELBİL 7,5'dan 10 liraya, metrobüste tam bilet 1,5'dan 2 liraya, indirimli bilet 0,85'den 1 liraya yükseldi.



Tek geçişlik elektronik biletin ücreti de 2 lira olarak belirlendi. Yapılan yeni düzenleme kapsamında metrobüs hatlarında ''aktarma almaz-aktarma verir'' uygulaması aynı şekilde devam edecek.



Aylık Mavi AKBİL'deki biniş sınırı 200'den 160'a indirilecek. Metrobüs hatlarında Mavi AKBİL de her binişte 2 biniş eksiltilecek.



Metrobüs hattı dışındaki toplu ulaşımlarda eski tarife uygulanacak. Tek geçişlik bilet tarifesi, tek geçişlik biletin kullanılmaya başlamasıyla uygulanacak.Tek geçişlik elektronik bilet uygulamasına İETT, özel halk otobüsleri, Ulaşım A.Ş, İDO, özel deniz motorlarında teknik altyapı hazırlıkları tamamlandıktan sonra başlanacak.