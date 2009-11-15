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Yaşam

Metrobüs zammı yargıya gidiyor

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Erol Erdoğan, metrobüs taşıma ücretine yapılan yüzde 35'lik zammın geri çekilmemesi durumunda yargıya başvuracaklarını bildirdi.

15 Kasım 2009 02:00

T24- Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Erol Erdoğan, metrobüs taşıma ücretine yapılan yüzde 35'lik zammın geri çekilmemesi durumunda yargıya başvuracaklarını bildirdi. 
    
Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararıyla metrobüs taşıma ücretlerinin 1,5 TL'den 2 TL'ye çıkarıldığını, bunun da yüzde 35'lik bir zam anlamına geldiğini belirtti. Yapılan zammın hiçbir haklı gerekçesi olmadığını savunan Erdoğan, şunları kaydetti: 
    
''Belediye hizmet yeridir. Kar etme yeri değildir. En temel hizmetler olan ulaşım, su gibi alanlarda belediye İstanbul halkından kar etmeyi öncelik haline getirmiştir. Bu zam derhal geri çekilmelidir. Metrobüs taşıma ücretine yapılan yüzde 35'lik zammın geri çekilmemesi durumunda yargıya başvuracağız.''

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