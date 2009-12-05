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Yaşam

Metrobüs yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Şişli'de metrobüs yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

05 Aralık 2009 02:00

T24 - Şişli'de metrobüs yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Metin Karagöz'ün kullandığı 34 GM 9783 plakalı metrobüs tamir aracı, Çağlayan mevkisinde önüne çıkan bir kişiye çarpmamak için direksiyonu kırması nedeniyle kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın sürücü mahallinde sıkışan Karagöz, vatandaşlar tarafından çıkartılarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksama meydana gelen metrobüs seferleri, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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