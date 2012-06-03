Metrobüs yolunda kaza oldu, seferler bir süre durduruldu!

Merter'de bir aracın metrobüs yoluna girmesiyle kaza meydana geldi. Saat 16.15'te meydana gelen kaza nedeniyle metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Saat 18.oo itibariyle seferlerin normale döndüğü açıklandı.

Kaza saat 16.15 sıralarına Merter Metrobüs durağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil metrobüs yoluna girdi.

Kaza nedeniyle Metrobüs seferleri her iki yöndede yapılamadı. Binlerce yolcu metrobüslerden inerek yürümeye başladı. Metrobüs yolcuları yakın otobüs ve metro duraklarına aktın etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çağırdıkları çekici yardımıyla otomobili metrobüs yolundan çekti. Bu sırada metrobüs yolunda yürüyen bazı yolcularda yeniden metrobüslere binerek seferlerin başlamasını bekledi. Otomobilin kaldırılmasıyla metrobüs seferleri de normale döndü. Öte yandan kazada hafif yaralandığı belirtilen otomobil sürücüsü de Bakırköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılark tedavi altına alındı.