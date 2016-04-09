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Zabıtadan kaçan seyyar satıcı, metrobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi

Metrobüs şoförü ifade alınmak üzere emniyete götürüldü

09 Nisan 2016 12:10

Kağıthane'de D-100 Karayolu üzerinde su satan seyyar satıcı, zabıta ekiplerinden kaçarken metrobüs yoluna girdi. Darülacaze metrobüs durağına doğru gelen metrobüsün altında kalan su satıcısı Hasan Kaya yaşamını yitirdi. 

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Murat Dikilitaş ve Mehmet İlker Özer’in haberine göre, kaza, 20.30 sıralarında Darülaceze- Perpa Metrobüs Durağında gerçekleşti. D-100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğunda su satıcılığı yapan Hasan Kaya (44), zabıta ekiplerinden kaçmaya başladı. Yolda ilerleyen araçların arasından kaçmaya çalışan satıcı, bariyerlerin üzerinden atlayıp metrobüs yoluna girdi. Bu sırada, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs Kaya'ya çarptı. Hasan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

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