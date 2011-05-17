Metrobüs yolunda feci kaza!

T24 - Dün bir tırın metrobüs durağına girmesi sonrasında bugün de kontrolünü kaybeden bir araç metrobüse çarptı.





Avcılar’da, kontrolden çıkan otomobil, çelik bariyerleri aşarak metrobüsle çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü Levent Ünal (24), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, D-100 Karayolu İETT Kampı mevkiinde, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, emlakçılık yapan Levent Ünal, henüz plakaları bile takılmamış yeni aldığı otomobiliyle iş yerine gitmek için yola çıktı. Beylikdüzü istikametine ilerleyen ve aşırı hız yaptığı öne sürülen Ünal, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, çelik bariyerleri aşarak İETT Kampı Metrobüs Durağı’na girdi. Otomobil, Küçükçekmece istikametine ilerleyen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Sürücü Ünal, otomobilde sıkıştı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye, Levent Ünal’ı sıkıştığı araçtan yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarttı. Sağlık ekipleri, Ünal’ın öldüğünü tespit etti.

Ünal’ın ailesine acı haberi vermek ise arkadaşı Efe Çelik’e kaldı. Çelik, telefonda Ünal’ın ailesine olayı güçlükle anlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza, sebebiyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Gerekli incelemelerin ardında Levent Ünal’ın cesedi Avcılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





