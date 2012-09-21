Metrobüs yoluna giren yaya yaşamını yitirdi

İstanbul'da Beylikdüzü-Cevizlibağ seferini yapan metrobüs, caddenin karşısına geçmek için metrobüs yoluna giren bir yayaya çarptı. Aracın altında 50 metre sürüklenen yaya, hayatını kaybetti.



Kaza, saat 22.00 sıralarında O-1 Karayolu üzeri Çobançeşme mevkisinde meydana geldi.

Karşı yöne geçmek isteyen, 50-55 yaşlarındaki bir erkek şahıs metrobüs yoluna girdi. Şahsa, Nihat E. yönetimindeki Cevizlibağ istikametine gitmekte olan 34C sefer sayılı metrobüs çarptı.

Metrobüsün altında yaklaşık 50 metre sürüklenen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Metrobüsdeki yolcular, durumu 112 Hızır Acil ile itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, metrobüs altında kalan şahsın cesedini çıkardı. Metrobüs sürücüsü Nihat E. olaydan sonra gözaltına alınarak Yenibosna 75.Yıl Polis Merkezine götürüldü.

Metrobüs ’deki yolcular, Atatürk Havalimanı kavşağını geçer geçmez bir kişinin metrobüs yoluna aniden girdiğini belirterek, "Yaklaşık 50 ile 75 metre bir sürüklenme oldu. Metrobüs zar zor durabildi ve çok sarsıldı. Öndeki yolcular birisine çarptık dedi. Biz zaten o anda göremedik. Biz indik arkada bulunan metrobüs durdu. Yolda kan izleri vardı tekrar bizim bulunduğumuz metrobüse geldik. Baktık ön tekerleğin altında biri yatıyor mecburen bütün yolcular indi. Hemen polis ve diğer yetkililere haber verdik. Bir anda demir korkuluklardan metrobüs yoluna atladı" dediler.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, trafik ekipleri de metrobüs geçişlerini kontrollü şekilde sağladı. Polislerin yaptığı incelemede, ölen şahsın olduğu tahmin edilen sarı bir peruk ve cep telefonu çıktı. Ceset, ambulans ile Adli Tıp Kurumu ’na kaldırıldı.