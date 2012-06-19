Metrobüs yoldan çıktı E-5 kilitlendi

İstanbul Mecidiyeköy'de yoldan çıkan metrobüs E-5'te bir araca çarptı, 1 kişi yaralandı.
İstanbul Mecidiyeköy'de kendi yolundan giderken kontrolden çıkan bir metrobüs Boğaziçi Köprüsü yönündeki araçların üzerine doğru yöneldi.
E-5'te bir anda karşılarında metrobüsü gören sürücüler, sağa sola kaçarak araçlarını kurtardı.
Ancak bir araç, kaçacak yer bulamayınca metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kazadan sonra E-5 Boğaziçi Köprüsü yönünde trafiğe kapandı.
Ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.