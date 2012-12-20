Metrobüs yoldan çıktı!

İstanbul'da dün gece başlayan yağış ve buzlanma nedeniyle Avcılar - Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs, Okmeydanı mevkiinde yoldan çıktı. E-5’in orta şeridine kadar ilerleyen metrobüs güçlükle durabildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları Metrobüs seferlerini de etkiledi. Özel araçlarıyla çıkamayan İstanbulluların da eklenmesiyle Metrobüs durakları doldu taştı. Metrobüsler ana duraklarda tıka basa dolarken ara duraklarda bekleyen yolcular mağdur oldu. Tamamen dolu metrobüslere binemeyen vatandaşlar dakikalarca beklemek zorunda kaldı.