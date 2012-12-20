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Yaşam

Metrobüs yoldan çıktı!

Zincielikuyu - Avcılar hattı üzerinde sefer yapan metrobüs Okmeydan'ında yoldan çıktı

20 Aralık 2012 13:50

İstanbul'da dün gece başlayan yağış ve buzlanma nedeniyle  Avcılar - Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs, Okmeydanı mevkiinde yoldan çıktı. E-5’in orta şeridine kadar ilerleyen metrobüs güçlükle durabildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları Metrobüs seferlerini de etkiledi. Özel araçlarıyla çıkamayan İstanbulluların da eklenmesiyle Metrobüs durakları doldu taştı. Metrobüsler ana duraklarda tıka basa dolarken ara duraklarda bekleyen yolcular mağdur oldu. Tamamen dolu metrobüslere binemeyen vatandaşlar dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

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