Metrobüs yolcusundan Mercedes'e 'yalvaran' mektup!..

- Yasin Bozdemir

İstanbul'da metrobüs ulaşımı her ne kadar kolaylaştırsa da metrobüs yolcuları için araçlarda yer alan klimaların yetersizliği, bozukluğu ya da şoförler tarfından çalıştırılmaması büyük bir çileye neden olmakta. ekşisözlük'te ''geologysos'' nick'iyle Mercedes-Benz'e seslenen metrobüs yolcusu, ''nolur ama nolur istanbul için ürettiğiniz otobüslere, özellikle de metrobüslere standart klimalardan koymayın. biliyorum siz bunları avrupalı kafasıyla şu kadar insan biner diye tasarlıyorsunuz ama burada işler öyle yürümüyor.'' dedi.

İşte ekşisözlük'te yer alan ve Mercedes-Benz'e hitaben yazılan mektup aynen şöyle:

sayın mercedes-benz yetkilileri

sizden rica ediyorum, yalvarıyorum, ayağınıza kapanıyorum, nolur ama nolur istanbul için ürettiğiniz otobüslere, özellikle de metrobüslere standart klimalardan koymayın. biliyorum siz bunları avrupalı kafasıyla şu kadar insan biner diye tasarlıyorsunuz ama burada işler öyle yürümüyor. ha daha güçlü klima koyacaksanız da bunun için ekstra ücreti açık açık talep etmeyin, bizim yöneticilerimiz vermez o parayı. bir kılıfına uydurun alın ne bileyim. ya da normalin üç katı para isteyin, o zaman alabiliyorlar bak. elin hollandalıları sattı böyle bize, sizin ne eksiğiniz var. bir de eğer bu klimalar manuel falan çalışıyorsa o özelliği kapatın, otomatik çalışsın. bizimkiler az yaksın diye kapatıyorlar onu sanki. ya da şoförün ordaki açılır camı iptal edip havalandırma ızgaralarını azaltsanız da olur. bir de o arkadaki köşe koltuk var ya, neyse bir şey demiyorum ona da.