T24 LogoT24 Logo
Gündem

Metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk, sosyal mesafe kuralına uyulmuyor!

16 Haziran 2020 22:01

İstanbul Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Duraklardaki yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Koronavirüs salgını sürecinde özellikle iş çıkış saatinde bazı metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandı. Metrobüs ve tramvay durağında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kabataş-Cevizlibağ tramvay hattında ise araçların içinde kalabalık oluştu.

TIKLAYIN - İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı

ETİKETLER

metrobüs duraklarıkoronavirüssosyal mesafetramvay durakları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24