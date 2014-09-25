Metrobüsü ve E-5'i kullananlar dikkat

Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs istasyonunda 1 hafta sürecek çalışma kapsamında, istasyonun Avcılar-Topkapı istikametindeki metrobüs şeridi, D-100 karayolunun Topkapı-Avcılar istikameti sol şeridine yönlendirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu süre zarfında sürücülerin yaşanacak trafik yoğunluğundan etkilenmemesi için alternatif güzergahları kullanmasını önerdi. Söz konusu güzergahta ciddi trafik sıkışmalarının olması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan ahbere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cennet Mahallesi metrobüs istasyonuna yaya ve engelli erişimini sağlamak amacıyla D-100 karayolu altına inşa edilen yeni yaya altgeçidi çalışmasında son aşamaya gelindiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni altgeçitten metrobüs istasyonuna yaya bağlantısının yapılabilmesi için, metrobüs istasyonunun Avcılar-Topkapı istikametinde trafiğe kapatılması gerekiyor. Çalışmalar 26 Eylül saat 22.00'de başlayıp 3 Ekim saat 06.00'ya kadar 200 metrelik bir alanda devam edecek."

Çalışma süresince metrobüs araçlarının olumsuz etkilenmemesi için kapatılan Avcılar-Topkapı istikametindeki metrobüs şeridinin D-100 karayolunun Topkapı-Avcılar istikameti sol şeridine yönlendirileceği bildirilen açıklamada, çalışmaya yönelik her türlü geçici işaret ve yönlendirmelerin yerinde yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sürücülerin yaşanacak trafik yoğunluğundan etkilenmemesi için alternatif güzergahları kullanması önerildi.