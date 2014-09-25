T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Metrobüsü ve E-5'i kullananlar dikkat

Cennet Mahallesi'ndeki bir haftalık çalışma kapsamında metrobüs araçları D-100 karayolunun Topkapı-Avcılar istikameti sol şeridine yönlendirilecek

25 Eylül 2014 13:20

Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs istasyonunda 1 hafta sürecek çalışma kapsamında, istasyonun Avcılar-Topkapı istikametindeki metrobüs şeridi, D-100 karayolunun Topkapı-Avcılar istikameti sol şeridine yönlendirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu süre zarfında sürücülerin yaşanacak trafik yoğunluğundan etkilenmemesi için alternatif güzergahları kullanmasını önerdi. Söz konusu güzergahta ciddi trafik sıkışmalarının olması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan ahbere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cennet Mahallesi metrobüs istasyonuna yaya ve engelli erişimini sağlamak amacıyla D-100 karayolu altına inşa edilen yeni yaya altgeçidi çalışmasında son aşamaya gelindiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni altgeçitten metrobüs istasyonuna yaya bağlantısının yapılabilmesi için, metrobüs istasyonunun Avcılar-Topkapı istikametinde trafiğe kapatılması gerekiyor. Çalışmalar 26 Eylül saat 22.00'de başlayıp 3 Ekim saat 06.00'ya kadar 200 metrelik bir alanda devam edecek."

Çalışma süresince metrobüs araçlarının olumsuz etkilenmemesi için kapatılan Avcılar-Topkapı istikametindeki metrobüs şeridinin D-100 karayolunun Topkapı-Avcılar istikameti sol şeridine yönlendirileceği bildirilen açıklamada, çalışmaya yönelik her türlü geçici işaret ve yönlendirmelerin yerinde yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sürücülerin yaşanacak trafik yoğunluğundan etkilenmemesi için alternatif güzergahları kullanması önerildi.

ETİKETLER

cennet mahallesimetrobüsdurağıçalışmae 5karayolud 100trafikaltgeçityaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24