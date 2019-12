Metrobüs şubatta Anadolu yakasında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş da İTO Meclis üyelerine İBB'nin son 5 yıllık yatırım ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdiği sunumunda, metrobüs hattının Anadolu yakasında şubat ayında faaliyete geçeceğini söyledi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, seçimden önce e-İTO'nun iki önemli ayağını hayata geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.



Yalçıntaş, İTO ocak ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'de bir insanlık dramı yaşandığını vurgulayarak, "Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, en gelişmiş savaş makineleriyle katlediliyorlar ve ne yazık ki dünya da seyrediyor" dedi.



Bunu İTO olarak kınadıklarını ifade eden Yalçıntaş, "Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti devletinin uyguladığı stratejiyi de takdirle karşılıyoruz. İnşallah bizlerin de gayretleriyle, Türkiye'nin de gayretleriyle bölgeye en kısa zamanda barış gelmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.



Yalçıntaş, 4 yıllık süreçte yaptıkları faaliyetlere değinirken, son 4 yılda her yıl ortalama 40 bin tane şirketin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini, her yıl ortalama yaptıkları işlem adedinin 1,5 milyon olduğunu ve sesli yanıt sistemine günde ortalama 1.500 adet telefon geldiğini kaydetti.



Hizmeti yapabildikleri kadar üyelerinin ayağına götürmeye çalıştıklarını anlatan Yalçıntaş, Odanın hem üyelerle ilişkisinin arttığını dile getirdi.



İTO'nun yurt dışı bağlantılarının da çoğaldığını anlatan Murat Yalçıntaş, e-İTO projesine ilişkin olarak da "İnşallah seçimden evvel e-İTO'nun 2 tane önemli ayağını hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi faaliyet belgelerini bilgisayar üzerinden vermeye başlayacağız. İkincisi, yetki belgelerini bilgisayar üzerinden alabileceğiz" şeklinde konuştu.



Topbaş: "Metrobüs şubat ayında Anadolu yakasında faliyette"



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş da İTO Meclis üyelerine İBB'nin son 5 yıllık yatırım ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdiği sunumunda, metrobüs hattının Anadolu yakasında şubat ayında faaliyete geçeceğini söyledi.



Topbaş, bu süreçte toplamda 22,6 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını ve 2009 yılı konsolide bütçelerinin 17,7 TL olduğunu ve ulaşıma 5 yılda 12 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını kaydetti.



Raylı sistem çalışmalarına değinen Topbaş, bundan sonra her 6 ayda, bir metro istasyonu açılışını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Topbaş, raylı sistemlerde hedeflerinin 618 kilometre olduğunu belirterek, 2012 yılında raylı sistemlerin payını yüzde 10'dan yüzde 28'e çıkarmayı planladıklarını söyledi.



Topbaş, "taksi plakalarının Büyükşehir Belediyesine geçmesi konusunda bir çalışmaları olmadığını" da bildirdi.