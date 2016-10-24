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Yaşam

Metrobüs şoförünün yolcuyu bıçakladığı görüntüler ortaya çıktı

Söğütlüçeşme-Avcılar seferini yapan metrobüs şoförünün, klimanın açık olup olmadığını soran yolcuyu bıçakladığı görüntüler ortaya çıktı

24 Ekim 2016 19:35

İstanbul'da Söğütlüçeşme-Avcılar seferini yapan metrobüs şoförünün, klimanın açık olup olmadığını soran yolcuyu bıçakladığı görüntüler ortaya çıktı.

 

Zincirlikuyu'da meydana gelen olayda, Metrobüs kamerasının çektiği görüntülerde bıçaklanan Cem Çalışkan ile bazı yolcular araç durağa geldiği zaman şoförle tartışmaya başladığı görüldü. Tartışmanın büyümesi üzerine metrobüs şoförü elindeki bıçakla yolculara saldırdı.

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