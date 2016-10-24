Metrobüs şoförünün yolcuyu bıçakladığı görüntüler ortaya çıktı
Söğütlüçeşme-Avcılar seferini yapan metrobüs şoförünün, klimanın açık olup olmadığını soran yolcuyu bıçakladığı görüntüler ortaya çıktı
24 Ekim 2016 19:35
İstanbul'da Söğütlüçeşme-Avcılar seferini yapan metrobüs şoförünün, klimanın açık olup olmadığını soran yolcuyu bıçakladığı görüntüler ortaya çıktı.
Zincirlikuyu'da meydana gelen olayda, Metrobüs kamerasının çektiği görüntülerde bıçaklanan Cem Çalışkan ile bazı yolcular araç durağa geldiği zaman şoförle tartışmaya başladığı görüldü. Tartışmanın büyümesi üzerine metrobüs şoförü elindeki bıçakla yolculara saldırdı.