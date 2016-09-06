Metrobüs şoförü yolcuyu bıçakladı!

İstanbul'da Söğütlüçeşme-Avcılar seferini yapan metrobüs şoförü, klimanın açık olup olmadığını soran yolcuyu bıçakladı.

Zincirlikuyu metrobüs durağında saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, tartışmanın büyümesiyle metrobüs şoförü yanında bulunan bıçakla Cem Çalışkan'ı kolundan bıçakladı.

Yolcuların tepkisi üzerine şoför, kullandığı metrobüsle olay yerinden uzaklaştı.

Metrobüs şoförüne tepki

Metrobüsten inen yolcular yaralı yolcuya yardım ederek sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Güvenlik görevlileri ise çekim yapmak isteyen basın mensuplarını engelleyince vatandaşın tepkisini çekti. Çekim yapılmasını isteyen vatandaşlar görevlilerle tartıştı.

Basının görüntü almasına yardımcı olan vatandaşlar “Bir metrobüs şoförü halkına nasıl bıçakla saldırır? Bir metrobüs şoförü 'Klima açık mı' diye soran yolcuyu nasıl bıçaklar? Hangi ülkede yaşıyoruz? Şoför herkese hakaret edip bıçakla saldırdı. Güvenlik görevlileri şoförü kaçırdı" diye konuştu.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolcuyu hastaneye kaldırdı.

İETT açıklama yaptı

İETT'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Avcılar-Zincirlikuyu hattında çalışan metrobüste bu sabah bir yolcu ile araç şoförü arasında tartışma yaşanmıştır. Araç klimasının açık olup olmadığı konusunda başlayan sözlü tartışma karşılıklı darp şekline dönüşmüş, bu sırada araç şoförü kesici bir aletle yolcuyu kolundan yaralamıştır.

"İETT olarak, öncelikle yaralanan yolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.

"Bu üzücü olayda en büyük tesellimiz, yolcumuzun sağlık durumunun iyi olmasıdır. Yolcumuza ilk müdahale Zincirlikuyu durağına çağrılan ambulans tarafından yapıldı. Sonrasında yolcumuz Bezm-i Alem Vakıf Gureba Hastanesi’ne sevk edildi ve İBÇD “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanları Derneği” Kaza Ekibi, yaralı yolcumuzla ilgilenmesi için söz konusu hastaneye yönlendirildi. Yolcumuza hastanede eşlik eden görevli arkadaşımızdan aldığımız bilgiye göre yolcumuzun sağlık durumu iyi ve acilde yapılan müdahaleden sonra ve saat 12.20 itibariyle taburcu edildi.

"Olayla ilgili olarak araç şoförümüz, Zincirlikuyu durağına gelen polis ekipleriyle birlikte Kuştepe Polis Merkezi’ne gönderildi ve ifade verdi. Olayın adli tarafı, kanuni süreçler çerçevesinde devam edecektir.

"İETT olarak konuyla ilgili süreçlerimizi başlattığımızı, araştırmamızı tamamladıktan sonra konuyu hızla karara bağlayıp sonuçlarını paylaşacağımızı bildirmek isteriz."