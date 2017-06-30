Metrobüs şoförü E-5 otoyolunda sıkışan kediyi kurtardı

İstanbul'da E-5 otoyolunda araç trafiği arasınd akalan yavru kediyi metrobüs şoförü kurtardı.

Bugün öğle saatlerinde E-5 otoyolundaki yoğun trafiğin ortasında kalan yavru bir kedi ezilme tehlikesi yaşarken, bölgeden geçmekte olan bir metrobüs şoförü tarafından fark edildi. Aracı durduran metrobüs sürücüsü yola geçerek yavru kediyi araçların arasından aldı. Yolcuların alkışları arasında sürücü koltuğuna geri dönen şoför, şanslı yavru kediyi de yanına larak yoluna devam etti.

Yol boyunca yavru kedi dışarıyı şaşkın şaşkın izledi. Bu sırada yolcular da yavru kediyi cep telefonuyla görüntülemekle uğraştı.

Yolcular, sosyal medya üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mesaj atarak sürücü adına yetkililere teşekkür ettiler.