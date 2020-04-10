Metrobüs şoförleri koruyucu tulumla görev yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs şoförlerinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle artık koruyucu tulumla görev yapacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında metrobüs hattıyla ilgili olarak alınan yeni kararı açıkladı. İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Metrobüs şoförlerimiz artık koruyucu tulumla görev yapacak, istasyonlarımızda da termal kameralar yolcuları kontrol edecek. Her gün İstanbullulara hizmet veren çalışanlarımızın sağlığı, hem kendilerinin hem de yolcularımızın korunması açısından önemli"
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