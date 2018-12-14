istanbul’da Sefaköy Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracı arıza yaptı. Arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyrukları oluşurken aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Avcılar istikametine seyir halinde olan bir metrobüs aracı saat 20.00 sıralarında arıza yaptı. Arıza nedeniyle yolcular metrobüste beklemek zorunda kaldı. İETT görevlileri Avcılar istikametinde duran metrobüs trafiğini harekete geçirmek için bir süre Topkapı istikametinde seferleri durdurdu.

Avcılar istikametinde araç yoğunluğu azaltıldıktan sonra, tek şeritten kademeli olarak çift yönlü olarak akış sağlandı. Bu süre içinde Sefaköy durağında yolcu indirilmesine izin verilmedi.

Arızalı aracın yoldan çekilmesi üzerine yaklaşık 40 dakika sonra metrobüs seferleri normale döndü. (DHA)