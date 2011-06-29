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Yaşam

Metrobüs sapığı yakalandı

Metrobüs durağında, cep telefonuyla kadınların etek altı görüntülerini çeken bir kişi yakalandı.

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Metrobüs durağında, cep telefonuyla kadınların etek altı görüntülerini çeken bir kişi yakalandı.


Metrobüs sapığı yakalandı!Polis, Zincirlikuyu Metrobüs durağında etek giyen kadınların peşinden giden bir kişiden şüphelendi. Asayiş şubesine bağlı güven timleri, bu kişiyi takibe aldı. Zanlı, bir kadının etek altı görüntülerini cep telefonuyla çekmeye çalışırken suçüstü yakalandı.

26 yaşındaki F.O'nun cep telefonuna el koyan polis, telefon hafızasında farklı mekanlarda çekilen 27 ayrı kadının etek altı görüntüsünün olduğunu tespit etti. İnşaatlarda tesisatçı olarak çalıştığı öğrenilen F.O, Kuştepe Polis Merkezine götürüldü. F.O sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



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