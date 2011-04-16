-''METROBÜS PROJESİ''NE ULUSLARARASI ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT'nin ''Metrobüs Projesi'', ''Toplu Taşımaya Yönlendiren En İyi Toplu Ulaşım Modeli'' olarak gösterilerek, Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) tarafından ödüllendirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, UITP tarafından Dubai'de düzenlenen ''59. Dünya Toplu Taşıma Kongresi''nde, ''Metrobüs Projesi'' ile toplu taşımanın özendirilmesi ve artırılmasına yaptığı katkı nedeniyle İETT'ye, bölgesel alanda ''Modal Shift Ödülü'' verildi. 43 ülkeden 155 projenin katıldığı yarışmada İETT'nin ödülünü, UITP Genel Sekreteri Hans Rat, İETT İşletmeleri Genel Müdürü Hayri Baraçlı'ya verdi. Ödül töreninde konuşan Rat, UITP'nin 2025 yılına kadar toplu taşıma kullanımının 2 katına çıkarılmasını hedeflediğini belirterek, İstanbul'da bunun şimdiden gerçekleştirilmiş olmasının gurur verici olduğunu ifade etti. Kongre çerçevesinde düzenlenen ''Hızla Büyüyen Bir Ekonomide Toplu Taşımacılığın Rolü'' konulu çalıştayda metrobüs projesini anlatan Baraçlı, ayrıca, İETT'nin bilgi teknolojisi uygulamaları kapsamında İstanbul'da uygulanan bilet entegrasyon sisteminin hayata geçirildiğini ve tüm toplu taşıma araçlarında bu sistemin kullanıldığını kaydetti.