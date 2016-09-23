Metrobüs kazasının ardından trafik nerelerde kilitlendi?

İstanbul Acıbadem'de yoldan çıkan metrobüs, D-100'e girerek kaza yaptı. Kazada, yoldan çıkan metrobüs bir otobüse çarptı, 2 ya da 3 aracı altına aldı. Araçtaki yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın ardından Anadolu yakasında trafik durma noktasına geldi.

Görgü tanıklarının anlattığına göre, metrobüs şoförüyle bir yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası yolcu şoföre tekme attı. Bu tekmenin ardından şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride girdi. Kazanın ardından Boğaziçi Köprüsü'ne istikamet durdu. Özellikle Anadolu yakasında trafik durma noktasına geldi.