Metrobüs kazasını Ekşi Sözlük'te anlattı

İstanbul Acıbadem'de yolcu ile şoför arasında çıkan kavga sonucu yoldan çıkan metrobüste bulunan Ekşi Sözcük kullanıcısı, kaza anını "Ön kapıda duran bir yolcu şoföre 'Niye kapıyı açmıyorsun' dedi. Şoför önce cevap bile vermedi ama yolcu 'açsana kapıyı' diye yüksek sesle söyleyince şoför 'Açmıyorum' dedi. 'Nasıl açmazsın' deyince şoför 'İstediğim yerde açarım sana ne?' dedi ve bunun üzerine yolcu şoförün üstüne yürüdü şoför ayağa kalktı" ifadeleriyle anlattı.

Kazada, yoldan çıkarak üç aracı altına alan metrobüs, halk otobüsüne çarparak durdu. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralanırken, E5 Karayolu araç trafiğine kapandı. Metrobüsün altında kalan araçta yaralananlar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Ekşi Sözlük kullanıcısı metrobüste yaşananları şu sözlerle anlattı:

Bu sabah saatlerinde Acıbadem’de yoldan çıkan metrobüs, D-100’e girdi. Metrobüs burada çok sayıda araca çarptı. Olay yerinde o andan itibaren tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Yoldan çıkan metrobüs, önce karşı yönden gelen iki katlı belediye otobüsüne, ardından da diğer araçlara çarptı. Bu anlarda metrobüsün içerisinde bulunan bir yolcu olay anının nasıl gerçekleştiğini ‘Ekşi Sözlük’te anlattı:

Kazayı yapan metrobüsteydim. Elim ayağım titrediği için ancak yazacak kadar kendime geldim. Körüğün hemen önünde yola ters oturuyordum. Acıbadem durağına geldiğimizde bizim metrobüs durduğunda ön yarısı durakta iken arkası ise durağa girememişti. Ön kapıda duran bir yolcu şoföre “niye kapıyı açmıyorsun” dedi. Şoför önce cevap bile vermedi ama yolcu “açsana kapıyı” diye yüksek sesle söyleyince şoför “açmıyorum” dedi. “Nasıl açmazsın” deyince şoför “istediğim yerde açarım sana ne” dedi ve bunun üzerine yolcu şoförün üstüne yürüdü şoför ayağa kalktı tam kavga çıkacakken yolcular araya girip ikisini de sakinleştirdi. Bu arada öndeki metrobüsler durağı boşaltınca bizim metrobüs ilerleyerek durağa girdi ve bütün kapıları açtı. Şoförle tartışan yolcu gerilimden dolayı inmeyi unuttu veya vazgeçti. Tam kapılar kapanıp hareket edince 3-5 saniye sonra yolcu bağırarak şoföre saldırdı ve büyük bir gürültü ve sarsıntıyla metrobüs yan yola geçti ve o an çok uzun gelen bir süre sonunda bir yere çarpıp durdu. Herkes savrulmuş, yerlere düşmüş ve çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Kapılar güçlükle açıldı ve metrobüsün altına aldığı bir arabanın bagajı üzerinden atlayarak indik.