Merter'de metrobüs kazası; 1 ölü, 10 yaralı

Merter'de Topkapı istikametine giden bir minibüs, metrobüs yoluna girdi. Minibüsün çarptığı metrobüs, yolundan çıkarak E-5'te trafiği kapattı. Kazaya karışan sürücünün de aralarında bulunduğu 1'i ağır 10 yaralı çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan minibüsün sürücüsü Salih Doğangece saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle E-5 çift yönlü trafiğe kapandı. Metrobüs yolcuları ve araçlarında bulunan sürücü ve yolcular uzunca süre yolun açılmasını bekledi.

Kaza, saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Havalimanı'ndan aldığı Rus uyruklu bir yolcuyu şehir merkezine götüren Salih Doğan yönetimindeki özel bir turizm şirketine ait 34 MTT 12 plakalı servis minibüsü, Merter'de bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak, bariyerleri parçaladı ve metrobüs yoluna girdi. Bu sırada, Avcılar yönüne gitmekte olan 34 TP 2277 plakalı metrobüs de duramayarak servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da E-5 Karayolu'nun iki yönüne savruldu. Kaza sonrası metrobüs sürücüsü Yasin Yıldırım ve minibüs sürücüsü Salih Doğan araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken, metrobüsteki 10 yolcu da hafif yaralandı. Yolcular, ambulansların gelmesini beklemeden, kendi imkanlarıyla hastanelere gitti.

Metrobüs sürücüsü Yasin Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç içinde sıkışan minibüs sürücüsü Salih Doğan'ın kurtarılması için de itfaiye ekibi seferber oldu. Yaralı sürücü, ekiplerin 1 saati aşkın süren çabası sonucu kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs şoförü hayatını kaybetti

Yaralı minibüs sürücüsü Yasin Doğan'ın, kaldırıldığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Metrobüs sürücüsü Yasin Yıldırım'ın ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

E-5 kapandı

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nun Edirne ve Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Yolun trafiğe kapanmasıyla yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Metrobüs seferleri de kaza nedeniyle her iki istikamette de durduruldu. Metrobüslerden inen yolcuların yürüyerek yakınlardaki otobüs duraklarına gittikleri görüldü. Her iki aracın da yoldan kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yaklaşık 2 saat sonra yeniden başlarken, E-5 Karayolu da kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.