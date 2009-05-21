'Metrobüs ihalesi adrese teslim yapıldı'

Tempo24



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Phileas marka metrobüslerin, süratle Hollandalı firmaya iade edilmesi ve bu konuda yapılan tüm sözleşmelerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan Phileas marka metrobüslerle ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, metrobüslerin alımına ilişkin iddialarda bulundu.

İstanbul'un trafik sorununu çözmek için tercihli yol yapıldığını, bu yollarda kullanılmak üzere Hollanda'dan Phileas marka otobüslerin satın alındığını anımsatan Kılıçdaroğlu, ancak "teknoloji harikası" olarak tanıtılan bu otobüslerin, İstanbul halkına hizmet etmediğini ileri sürdü.



'Bu nasıl bir teknoloji harikası?'



Otobüsleri satın alanın da şartnameyi hazırlayanın da İBB olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ancak belediyenin sorulara yanıt vermek için firma yetkililerinden medet umduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Çünkü belediye suçluluğunun farkında olduğu için olabildiğince kamuoyunun

önüne çıkmamaya özen gösteriyor" dedi.



Firma yetkililerinin, "İstanbul trafiğindeki insan yoğunluğunun, bu araçların kaldırabileceği bir yoğunluk olmadığını" açıkladıklarını bildiren Kılıçdaroğlu, "teknoloji harikası" olarak tanıtılan araçların önemli bir kısmının İETT garajlarında onarım ve bakım için beklediğini" gündeme getirdi ve "Bu nasıl bir teknoloji harikası?" diye sordu.



'60 milyon Avro'yu niye ödedik?'



İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın 23 Nisan 2009'da "Metrobüs araçlarının tamamı gelecek aybaşında devreye girebilecek. Hiçbir problem olmayacak" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Yani araçların

tümü 1 Mayıs 2009'da seferde olacaktı. Bugün 21 Mayıs, değişen hiçbir şey yok. O zaman biz, bu araçlara İstanbullular olarak niçin 60 milyon Avro ödedik?" dedi.



'Araçlar neden çalışmıyor?'



Belediyenin yaptığı resmi açıklamada "Araçlar direk üreticiden alınmıştır. Üretimin her aşamasında 2 makine mühendisi ve 6 adet usta işçi tarafından firma denetlenmiş ve şartnameye aykırı herhangi bir şekilde imalata izin verilmemiştir. Menşe ülkeden gemiye yüklenmeden her türlü testler yapılmış ve öyle gemiye yüklenmiştir" denildiğini anlatan

Kılıçdaroğlu, "bu açıklamanın doğruları yansıtmadığını" ileri sürdü.

Firma yetkililerinin, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini dün açıkladıklarına

işaret eden Kılıçdaroğlu, "Madem daha Hollanda'dayken üretim aşamasından gemiye

yükleninceye kadar bu araçların testi yapıldıysa, Türkiye'de yapılanlar nedir? Niçin bu araçlar çalışmıyor? Çünkü gerçek ortadadır ve araçlar İETT'nin garajında tamir ve onarım beklemektedir" ifadesini kullandı.



'Adrese teslim ihaleyi İBB itiraf etti'



Metrobüslerin alımına ilişkin İBB'nin internet sitesinde "Uluslararası piyasalarda ve yurt içinde yapılan araştırmalarda hatta en uygun aracın Phileaslar olacağı konusu tespit edilmiştir" şeklinde açıklama yer aldığını belirten Kılıçdaroğlu, daha şartname hazırlanmadan satın alınacak otobüslerin marka ve firmasının belirlendiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"İşin garip tarafı aynı açıklamada İBB diyor ki 'İhale teknik şartnamesinde hiçbir şekilde araç tarifi, ismi, modeli veya herhangi bir markayı çağrıştıracak ifadelere yer verilmemiştir. Şartnamede tamamen teknik spesifikasyonları belirtilmiştir.' Hem hiçbir aracın tarifini yapmadık diyeceksiniz, hem de aynı açıklamada en uygun aracın Phileaslar olacağını söyleyeceksiniz. Açıkça söylemek gerekirse şartname Phileaslar'a göre hazırlanmış, yani adrese teslim ihale yapılmıştır. Bu adrese teslim ihaleyi de İBB açıkça resmi internet sitesinde itiraf etmiştir."



'Hangi güç, raporun gereğini engelledi?'



Kadir Topbaş'ın, Phileas marka otobüslerin İstanbul için en uygun araçlar olduğunu söylediğini savunan Kılıçdaroğlu, İETT Genel Müdürlüğü'nün, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek'e 2007 yılında hazırlattığı fizibilite raporunda, "Metrobüs projesi için değerlendirilen iki otobüs seçeneğinden Capacity otobüsünün finansal değerlendirme göstergeleri, Phileas otobüsüne göre önemli ölçüde daha iyidir" denildiğini söyledi. Haluk Gerçek'in, Phileas marka araçların uygun olmadığını açıkça saptamasına karşın, Topbaş'ın, 60 milyon Avro ödeyerek otobüsleri satın aldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu rapor açıkça ortada iken niçin raporun gereği yapılmamıştır? Hangi güç bu raporun gereğinin yerine getirilmesini engellemiştir?" diye sordu.



'Ayıplı mal neden iade edilmiyor?'



Kılıçdaroğlu, Phileas marka otobüslerin satın alınmasıyla ilgili skandalların sadece bunlarla sınırlı olmadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:



"İBB'den yapılan resmi açıklamada '...sözleşmede (...) ayıplı, kusurlu mal vermenin müeyyideleri belirlenmiştir. Araçlardaki kusurun durumuna, önemine veya düzeltilip düzeltilemeyeceğine göre müeyyideler getirilmiştir' denmektedir.

Peki, bugüne kadar depolarda bekletilen bu araçların bekletilme nedeni nedir? Niye bilgi verilmiyor? İstanbul Makine Mühendisleri Odasına istenen bilgiler niçin verilmemektedir? Ayıplı bir mal niçin iade edilmiyor?



'Temsilci devre dışı bırakıldı'



Türkiye Avrupa'nın en büyük otobüs üretim merkezidir. Kendi ülkesinde üretilen ve ihraç edilen otobüsler varken, İBB, niçin ve hangi akılcı gerekçe ile yurt dışından dünyanın en pahalı otobüslerini alır?

Burada yapılacak ilk şey, bu ayıplı malların süratle Hollanda'daki firmaya iade edilmesi ve bu konuda yapılan tüm sözleşmelerin kamuoyuna açıklanmasıdır."



Metrobüs alımında firmanın İstanbul temsilcisinin devre dışı bırakıldığını belirten Kılıçdaroğlu, ihale için hazırlanan teknik şartnameye uyan tek firmanın, Hollanda'daki firma olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Başka hiçbir üreticinin bu ihaleye girme şansı yok. Çünkü şartnameye uygun değil" dedi.