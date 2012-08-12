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Yaşam

Metrobüs hattı yeni eylem noktası oldu

Metrobüse binemeyen bir grup kadın, Çağlayan'dan başlayarak Avcılar yönünde yürüyerek eylem yaptı

12 Ağustos 2012 08:25

Metrobüslerde her gün yaşanan hadiselerden mağdur olan halk tepkisini eylem yaparak gösterdi.

Haliç Köprüsü'nde önceki gün yaşanan kazadan dolayı bir saat boyunca metrobüse binemeyen bir grup kadın, Çağlayan'dan başlayarak Avcılar yönünde yürüyerek eylem yaptı.

Zaman gazetesinin haberine göre, Metrobüslerin önüne geçerek yürüyen grup, metrobüs hattında kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Zincirlikuyu-Avcılar hattı yaklaşık 20 dakika durma noktasına geldi.

Zincirlikuyu'dan başlayan metrobüs zinciri Halıcıoğlu'na kadar uzadı. Metrobüslerden inen yolcular alternatif durakları kullandı.

Bazı yolcuların can güvenliklerini hiçe sayarak şeritler arasındaki demir ızgaralardan yürüdüğü de gözlendi.

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Metrobüshalktepkieylem Haliç KöprüsükazaÇağlayan

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