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Yaşam

Metrobüs haftaya Anadolu yakasında

İstanbul trafiğine çözüm getirmesi beklenen 'Metrobüs'ün Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattı 2 Mart Pazartesi açılıyor.

25 Şubat 2009 02:00

İstanbul trafiğine çözüm getirmesi beklenen 'Metrobüs'ün Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattı 2 Mart Pazartesi açılıyor.


Metrobüsün Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattı, 2 Mart Pazartesi günü açılacak.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Avcılar-Zincirkuyu metrobüs hattından
sonra Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattı da hizmete giriyor. 150 günde inşa edilen metrobüs
yolu, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arasını 24 dakikaya indiriyor. 11,2 kilometre olan Boğaziçi
Köprüsü geçişinde normal trafik içinde seyredecek olan metrobüs, köprüyü de ortalama 7
dakika içinde geçecek.

Metrobüs, Zincirlikuyu'dan köprü girişine geldiğinde normal trafiğe katılırken, Anadolu Yakası'ndaki köprü çıkışında ise yeni inşa edilen alt tünelden geçerek yolun ortasındaki özel
yola girecek.

Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında Zincirlikuyu, Boğaziçi Köprüsü, Burhaniye Mahallesi, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır, Hasanpaşa, Söğütlüçeşme istasyonları yer alıyor.  Yeni hatta günde ortalama 300 bin yolcu taşınması hedefleniyor.

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