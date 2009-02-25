Metrobüs haftaya Anadolu yakasında

İstanbul trafiğine çözüm getirmesi beklenen 'Metrobüs'ün Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattı 2 Mart Pazartesi açılıyor.





Metrobüsün Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattı, 2 Mart Pazartesi günü açılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Avcılar-Zincirkuyu metrobüs hattından

sonra Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattı da hizmete giriyor. 150 günde inşa edilen metrobüs

yolu, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arasını 24 dakikaya indiriyor. 11,2 kilometre olan Boğaziçi

Köprüsü geçişinde normal trafik içinde seyredecek olan metrobüs, köprüyü de ortalama 7

dakika içinde geçecek.



Metrobüs, Zincirlikuyu'dan köprü girişine geldiğinde normal trafiğe katılırken, Anadolu Yakası'ndaki köprü çıkışında ise yeni inşa edilen alt tünelden geçerek yolun ortasındaki özel

yola girecek.



Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında Zincirlikuyu, Boğaziçi Köprüsü, Burhaniye Mahallesi, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır, Hasanpaşa, Söğütlüçeşme istasyonları yer alıyor. Yeni hatta günde ortalama 300 bin yolcu taşınması hedefleniyor.