Metrobüs duraklarında izdiham

İSTANBUL, (DHA) METROBÜSÜN Cevizlibağ\'da bir kadına çarpması nedeniyle bir süre seferlerin durdu, duraklarda yoğunluk oluştu.

Saat 08.00 sıralarında Avcılar yönüne seyreden bir metrobüs, Cevizlbağ durağında bir kadına çarptı. Yaralanan kadına müdahale için sağlık ekibi beklenirken metrobüs seferleri bir süre durdu. Metrobüs seferindeki aksama nedeniyle metrobüs yolunda trafik oluştu. Vatandaşlar duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, dakikalarca beklemelerine rağmen metrobüse binemedikleri için durumu İBB\'ye bildirdiler. Özellikle Zincirlikuyu durağında oluşan yoğunluk duraktakiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Bir süre sonra metrobüs seferlerinin başlamasıyla yoğunluk azaldı.

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