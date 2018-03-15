T24 LogoT24 Logo
Gündem

Metrobüs durağındaki cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alındı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) SEFAKÖY'de metrobüs köprüsü altında bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Gürkan Aras'ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Mehmet A

15 Mart 2018 19:56

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) SEFAKÖY\'de metrobüs köprüsü altında bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Gürkan Aras\'ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Mehmet A.,  gözaltına alındı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştıma Hastanesi\'nde tedavi altında tutulan Mehmet A.\'nın da kavga sırasında yaralandığı öğrenildi. Daha önceden uyuşturucu madde kullanmak suçundan polise geliş kaydı bulunan şüphelinin, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi. 

Sefaköy, Metrobüs köprüsü altında pazartesi akşamı meydana gelen olayda, iş görüşmesinin ardından evine döndüğü öğrenilen Gürkan Aras, kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Gürkan Aras\'ın ailesi olayın bölgeyi mesken tutan tinerciler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişlerdi.

FAİL YARALI OLARAK HASTANEDE BULUNDU

İstanbul polisi tarafından olayla ilgili yürütülen soruşurmada olayın meydana geldiği gün kalçasında ve sırtındaki bıçak yaraları ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gelen Mehmet A.\'nın olayın faili olduğu iddasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Daha önceden uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı bulunan Mehmet A.\'nın, cinayet işlediği yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, başka bir yerde tanımadığı kişiler tarafından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

KAN İZLERİ İNCELENİYOR

Olayla ilgili yapılan soruşturmada polis olay yerinden alınan kan örneklerinin şüpheliden alınan örneklerle karşılaştıralacağını ayrıca bölgedeki tüm kameraların incelendiği öğrenildi. Şüphelinin tedavisinin tamamlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguya alınacağını belirtti.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYERİSTANBULDHA SEFAKÖYGürkan ArasMehmetKanuni Sultan Süleyman EğitimAraştıma HastanesiDahaMetrobüsFAİL YARALI OLARAK HASTANEDE BULUNDU İstanbulAraştırma HastanesiKANEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24