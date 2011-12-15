Metrobüs durağındaki ceset saatlerce bekletildi

T24 - Metrobüs durağında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yadigar Çetinkaya'nın cesedi saatlerce durakta bekletildi. Vatandaşlar ise üst geçitten, yerde yatan cesedi film izler gibi seyretti.







İstanbul'da her gün yüzlerce vatandaşı ağırlayan metrobüs durağı, insanlığın geldiği noktayı özetleyecek korkunç bir olaya sahne oldu.



Metrobüste kalp krizi geçiren ve araçtan çıkartılıp yere yatırılan bir kadın hayatını kaybetti. Vatandaşlar ise üst geçitte yerde yatan cesedi seyretti.



Takvim gazetesinin haberine göre olay, Zeytinburnu metrobüs durağında dün sabah meydana geldi. Yadigar Çetinkaya, işe gitmek için metrobüse bindi. Çetinkaya, araç Zeytinburnu durağına geldiğinde fenalaştı.



Yolcular tarafından dışarı çıkartılarak yere yatırılan Çetinkaya, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi. Üzeri örtülen cesedin, saatlerce durakta bekletilmesi tüyler ürpertti.



Metrobüs durağına gelen bazı vatandaşlar ise üst geçitte tribün oluşturarak yerde cansız yatan Çetinkaya'nın cesedini seyretmeyi ihmal etmedi.





