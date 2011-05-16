Metrobüs durağında ‘kimyasal’ kaza

T24 - İstanbul'da E-5 karayolunun Zeytinburnu mevkiinde bir TIR metrobüs durağına girdi.





İstanbul’da sabaha karşı metrobüs hattının Zeytinburnu durağına bir TIR çarptı. İddialara göre TIR kimyasal madde yüklüydü.

Kaza sırasında metrobüs durağında kimsenin olmamaması büyük faciayı önledi.

TIR sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü, ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Her iki yönden gelen metrobüsler yolcuları durakta indirmek zorunda kaldı. Yolcular minübüs ve servis araçlarıyla evlerine gönderildi.

Metrobüs yolu kontrollü olarak açıldı.

E-5 trafiği ise Bakırköy istimaketine doğru yan yoldan verilmeye başlandı.



