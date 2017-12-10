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Yaşam

Metrobüs durağında kalabalık çilesi

En fazla 3 kişinin yan yana durabildiği genişlikte olan köprünün merdivenlerinde çoğu zaman tartışmalar yaşanıyor

10 Aralık 2017 04:09

İstanbul Yenibosna metrobüs durağında Hafta içi mesai giriş ve çıkış saatlerinde durakta yaşanan yoğunluk artık hafta sonları da yaşanmaya başladı. Vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.

DHA'da yer alan haber göre, Vatandaşlar durağa girebilmek için köprünün yarısında sıraya girmek zorunda kalırken durağa girebilmek ise en az 20 dakikalık bir kuyruktan sonra mümkün olabiliyor.

En fazla 3 kişinin yan yana durabildiği genişlikte olan köprünün merdivenlerinde çoğu zaman tartışmalar yaşanıyor. Duraktan çıkarken de vatandaşlar zorluk yaşıyor. Durakta inenler köprünün kapanmasından dolayı dışarıya çıkmak için uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bu manzaranın yıllardır yaşandığını belirten vatandaşlar, "Biz Büyükşehir Belediyesine şikayet etmekten yorulduk artık. Sosyal medyadan yazdığımızda hep yenileme çalışmaları başlayacaktır cevabını alıyoruz. Fakat değişen hiçbir şey yok. Bu durum sadece burasıyla ibaret değil. Bahçelievler, Avcılar, Mecidiyeköyde de aynı. Verdiğimiz paranın karşılığını alamıyoruz" diyerek sitem etti.

 

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