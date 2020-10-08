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Edirnekapı metrobüs durağı iki hafta sonu kapatılacak

08 Ekim 2020 11:33

İstanbul'da Edirnekapı metrobüs durağı, yenileme ve genişletme çalışmaları nedeniyle 9 Ekim Cuma'yı 10 Ekim Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı Beylikdüzü istikametine tek yönlü, 16 Ekim Cuma gecesi ise Söğütlüçeşme yönünde yolculara kapatılacak.

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