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Yaşam

Metrobüs çalışmasında facia: 2 ölü

Acıbadem'de metrobüs yolu çalışması için sağ şeritten aniden orta refüje çıkan iş makinesine çarpan araçtaki iki kişi öldü

04 Aralık 2008 02:00

Boğaziçi köprüsü yolu Ankara istikameti Acıbadem Mevkii'nde metrobüs yolu çalışması için sağ şeritten aniden orta refüje yöneldiği öne sürülen iş makinesine, arkadan hızla gelen araç yandan çarptı.

Saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, Dünya Göz Hastanesi'ne ait olduğu belirtilen araçtaki Mustafa İlkbahar ve Murat Türkmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası gözaltına alınan iş makinesi operatörü Erdoğan Kamele, "ben normal şekilde manevra yaptım" diyerek kendini savundu.

Kaza nedeniyle Boğaziçi Köprüsü Ankara İstikametinde trafik felç oldu. Olay yerine gelen ilkbahar ve Türkmen'in arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Yaklaşık 40 dakika sonra araç ve cesetlerin kaldırılmasının ardından yol açılırken kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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