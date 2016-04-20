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Yaşam

Metrobüs belediye işçisine çarptı, şoför kaçtı, yolcular yolda kaldı!

Hastaneye kaldırılan işçinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor

20 Nisan 2016 07:45

İstanbul’da Söğütlüçeşme’den Beylikdüzü’ne doğru giden metrobüs Avcılar Durağı yakınında bir belediye işçisine çarptı. Metrobüsün şoförü işçiyi çarptıktan sonra metrobüsü bırakıp kaçtı.

Sendika.org’ta yer alan habere göre, İstanbul’da Söğütlüçeşme’den Beylikdüzü’ne doğru giden metrobüs Avcılar Durağı yakınında bir belediye işçisine çarptı. Metrobüsün şoförü işçiyi çarptıktan sonra metrobüsü bırakıp kaçtı, olayın yaşandığı yere ambulans sevk edildi.

Özel bir araca binip kaçan metrobüs şoförünün bindiği aracın plakası alan yolcular İETT yetkililerine ve olay yerine gelen polise şikayette bulundu. Olaya ve şoföre dair bir işlem yapılmazken 45 dakika kadar yeni metrobüs de gönderilmedi. Hastaneye kaldırılan işçinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

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