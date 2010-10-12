Metrobüs arızası İstanbulluları çileden çıkardı

T24 - Arızalarıyla sık sık gündeme gelen metrobüste bu sabah büyük bir kuyruk vardı. Mecidiyeköy'de yüzlerce metreyi bulan metrobüs kuyruğu yüzünden seferler durdu, yolcular araçlardan indi.



Sabah saatlerinde işlerine gitmek için metrobüsü tercih eden İstanbullular, büyük sıkıntı yaşadı. Mecidiyeköy civarında arızalanan metrobüs, yoğun olan sabah trafiğini arapsaçına çevirdi.



Mecidiyeköy yönüne doğru Okmeydanı SSK, karşı yönden de Zincirlikuyu Mezarlık duraklarından Mecidiyeköy durağına kadar uzayan metrobüs araçlarının oluşturduğu kuyruk, seferleri her iki yönde de durma noktasına getirince yolcuların tepkilerine neden oldu.



İşe geç kaldıklarını belirterek tepki gösteren yolcular arasında da zaman zaman tartışmalar yaşandı. Metrobüslerden inen İstanbullular yola taştı, başka ulaşım araçlarıyla işlerine yetişmeye çalıştı.



İETT ise sabah ve akşam saatlerinde zaman zaman bu tür yoğunlukların yaşandığını, seferlerin diğer noktalarda normal olarak yapıldığını duyurdu.



