Metrobüs, 63 dakikayı tutturdu

Metrobüs, Avcılar-Kadıköy arasını hem öğle saatlerinde hem de akşam trafiğin yoğun olduğu saatlerde 63 dakikada geçti.



Milliyet'in haberine göre, Avcılar-Kadıköy arasını 63 dakikada katedeceği söylenen metrobüsü hem öğle saatlerinde hem de akşam trafiğin yoğun olduğu saatlerde test etti. Metrobüs, iki testte de İstanbul’un bir ucundan bir ucuna 63 dakikada ulaştı.



Zincirlikuyu ile Kadıköy Söğütlüçeşme arasındaki metrobüs hattı dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete girdi. Böylece Avcılar-Zincirlikuyu arasındaki metrobüs hattı Anadolu yakasına geçerek Kadıköy’e ulaştı. Biz de metrobüsü sefere çıktığı ilk gününde, hem gündüz hem de yolcu sayısının yoğun olduğu akşam saatlerinde test ettik. Sonuç değişmedi; metrobüs söylendiği gibi Avcılar-Söğütlüçeşme hattını 63 dakikada katetti.



İlk yolculuğumuz Kadıköy’deki resmi açılışın hemen ardından başladı. Bindiğimiz Hollanda yapımı Phileas otobüsler görüntü itibariyle etkileyici. İçi oldukça geniş ve görkemli. 300 yolcu taşıyabiliyor. Ama konforu için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Şoförlerin söylediğine göre de kullanımı zor. Henüz bu yeni araçlara alışmamış olmaları bunda etkili olabilir.



Yeni güzergâhta da yine acele edildiği görülüyor. Hatta üst geçitler, duraklar, akbil istasyonları için hâlâ çalışılıyor. Engelliler için duraklarda ve üst geçitlerde bir düzenleme yapılmaması de önemli bir eksiklik.



Otomobille yarışıyoruz



Başa dönersek; saat 15.50’de hareket eden metrobüse 1 lira 30 kuruş ödeyerek biniyoruz. Amacımız hem yeni hattı tanıtıp test etmek hem de otomobille aynı anda yola çıktığımızda kimin önce Avcılar’a varacağını görmek... Metrobüsün hareket etmesiyle gazetemizin aracı da Söğütlüçeşme’den aynı güzergahı izleyerek yola çıkıyor. Metrobüsün kapıları alabildiğine geniş olduğu için indi bindilerde sorun yaşanmıyor. Hızla duraklar geçiliyor. Metrobüs Boğaz Köprüsü’ne kadar E-5’in ortasındaki kendi yolunda, köprüde ise sağ şeritte ilerliyor.



Metrobüsün Boğaziçi Köprüsü dahil diğer araçlarla ortak kullandığı karayolu 2.8 kilometre. Bu süreyi araç 7 dakikada aşıyor.



Zincirlikuyu aktarma istasyonuna vardığımızda sürprizle karşılaşıyoruz. Duraklarda yolcu az olmasından ve seferlere yeni başladığından olsa gerek belediyenin 25 dakika olarak açıkladığı Zincirlikuyu aktarma istasyonuna 18 dakikada varıyoruz. Yolcular oldukça mutlu.



Aktarma sıkıntısı



Avcılar istikametine gidecekler Zincirlikuyu’da aktarma yapılması uygulamasına bir anlam veremiyor. Tam 3 dakika alıyor. Yeniden 1 lira 30 kuruş ödüyoruz. Fakat bu kez araçlarımız değişiyor. Bu hatta Phileas’lar kullanılmıyor. Hattaki tüm araçlar Mercedes. İBB’nin panolarında kullanılan “Zincirlikuyu Söğütlüçeşme 63 dakika” sloganı aklımızda. Gözümüz sürekli kronometremizde. Avcılar son istasyona varıyoruz. Kronometremize bakıyoruz, dakika 63’ü gösteriyor. Merak edip otomobille yola çıkan Ulaştırma Servisi’nden Hakan Yeşil’i arıyorum. O çoktan Avcılar’a ulaşmış. Normal hızda seyrettiğini, yolların çok boş olduğunu ve 42 dakikada Avcılar’a geldiğini anlatıyor.



Köprüyü 7.5 dakikada geçti



İkinci yolculuğu ise Avcılar’dan Kadıköy’e trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapıyoruz. Bu kez saat 18.40’ta metrobüse biniyor ve güzergahı tersten katediyoruz. Aracımız aynı saatte karayolundan hareket ediyor. Yolcu yoğunluğuna rağmen aksama yaşanmıyor. Bizi korkutan köprü trafiğini 7.5 dakikada geçiyoruz. İlk seferimizden yarım dakika daha fazla...



Söğütlüçeşme’ye ulaştığımızda kronometremiz yine 63 dakikayı gösteriyor. Ulaştırma servisinden arkadaşımız Mustafa Yılmaz’ın da benden sadece 2 dakika önce geldiğini öğreniyorum. Her iki yöndeki yolculuk sonrası karşılaştığımız dakiklik ve kolay ulaşım nedeniyle İstanbullular adına memnun oluyoruz.



Günde 300 bin yolcu taşıyacak



Toplam 150 günde inşa edilen Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı 11,2 kilometre.

Yaklaşık 25 dakika sürecek yolculuk sırasında metrobüs Boğaziçi Köprüsü geçişinde normal trafik içinde seyrediyor. Köprüyü de ortalama 7 dakikada geçiyor.



Yeni hatta günde ortalama 300 bin yolcu taşınması hedefleniyor. Avcılar Söğütlüçeşme hattının tamamında ise günde ortalama 750 bin yolcuya hizmet verilmesi bekleniyor.



Avcılar ile Zincirlikuyu arasında yolculuk süresi 38 dakika. Hattın Söğütlüçeşme’ye uzatılmasıyla yolculuk süresi 63 dakika oldu. Bu hatla Avcılar-Söğütlüçeşme arasındaki toplam hat uzunluğu 41 kilometreye çıktı.



Avcılar-Söğütlüçeşme arası hattının toplam maliyeti 366 milyon dolara oldu.



Avcılar-Söğütlüçeşme hattında 300 araç 2 bin 900 sefer yapacak. Hat sayesinde günde 80 bin aracın devre dışı kalacağı tahmin ediliyor.





