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METRO YOLUNDA İNTİHAR: SEFERLER AKSIYOR (1)

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler aksıyor

25 Aralık 2018 22:36

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler aksıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'ne bağlı Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan bir intihar sebebiyle, seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yaşanan bir intihar olayı sebebiyle Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yolcularımız Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirilmektedir. Seferlerimiz Yenikapı-Kirazlı arasında sorunsuz devam etmektedir

Görüntü Dökümü:
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-Ataköy metro durağından görüntü
-Detaylar
 

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