-METRO VE TRAMVAYA RAMAZAN AYARI İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - İstanbul'da metro ve tramvaylar, ramazan ayı boyunca saat 01.00'e kadar hizmet verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, raylı sistem hatlarında geceyarısına kadar yapılan seferler, 31 Temmuz 2011 Pazar gününden itibaren uzatılacak. Şişhane-Hacıosman Metro Hattı, Aksaray-Havalimanı Hafif Metro Hattı, Topkapı-Habibler Tramvay Hattı,Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı ve Kabataş-Taksim Füniküler Hattı'nda ramazan ayı boyunca seferler saat 01.00'e kadar sürecek. Ayrıca, son seferler karşılıklı olarak saat 01.00'de gerçekleştirilecek.