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Metro Turizm'in sahibine göre 7 kişinin öldüğü kaza kadermiş!

Bolu'da meydana gelen iki kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı

17 Temmuz 2015 14:21

Bolu'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralanan trafik kazası hükümet - cemaat tartışmasına döndü. Sosyal medyada konu ile iglili Emre Uslu ile tartışan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün kaza ile ilgili attığı ‘kader’ tweeti ise büyük tepki çekti.

Metro Turizm'e ait 2 otobüs, dün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde kaza yaptı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Kazayı yapan şirketin AKP'ye yakınlığıyla bilinen iş adamı Galip Öztürk 'e ait olması nedeniyle, kaza hükümet cemaat tartışmasına döndü.

Kaza sonrasında sosyal medyada Metro Turizm'e karşı kampanya başlatıldı. Bu kampanyaya cemaate yakın isimlerden Emre Uslu da destek verdi.

Bunun üzerine Metro Turizm sahibi Galip Öztürk sosyal medya hesabından, "@EmreUslu Kaza ve Kadere inanmak imanın altıncı şartıdır. Keşke hocanız şantaj montaj yerine imanın şartlarını öğretseydi sizlere...!" şeklinde mesaj yazdı.

Öztürk'ün 7 insanın ölümüne neden olan kaza sonrasında "kader" ifadelerini kullanmasına sosyal medyadan tepki yağdı. Öztürk bir diğer mesajında da "@EmreUslu paralelci pislikler elim bir kazayı bile kendinize malzeme yapacak kadar alçaksınız...!" ifadelerini kullandı.

İşte Galip Öztürk ve Emre Uslu'nun mesajları:

 

            

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