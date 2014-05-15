Metro Turizm'in patronu: Zamanlama manidar inşallah altından bir sabotaj çıkmaz

Metro Turizm’in patronu Galip Öztürk, “Zamanlama manidar inşallah bunun altından bir Sabotaj çıkmaz. Vallahi bunlardan her şey beklenir hizmetin selameti için yapmayacakları şey yok" tweetlerini paylaştı. Bu tweetlere sosyal medyada tepki gelirken, Öztürk daha sonra yazdıklarını sildi.

İşadamı Galip Öztürk, 2012 yılında Yusuf ve Seyfettin Maraşlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişiyi cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezasına ve ayrıca çete kurma suçlaması ile 11 yıl hapse mahkum edilmişti. Cezaevinde 1 yıl yatan Öztürk, yerel mahkemenin cinayete azmettirme kararını bozması ve beraat kararı vermesi üzerine geçtiğimiz yıl hapisten çıkmıştı.

Öztürk'ün çeteden 11 yıl cezasının olmasına rağmen nasıl hapishaneden çıktığı geçtiğimiz yıl büyük tartışma yaratmıştı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtşiğimiz günlerde aldığı yeni bir kararla Öztürk'ün cinayete azmettirmekten beraatine hükmeden yerel mahkeme kararının bozulmasını istedi.

İhbar mektupları, yasal olarak mahkeme kararıyla dinlenen telefon kayıtları, fiziki ve teknik takip sonuç ve tutanakları ile para alışverişine ilişkin görüntülere işaret edilen tebliğnamede, Galip Öztürk'ün atılı suçtan beraati yerine cezalandırılması gerektiği savunuldu. Bu gerekçelerle Öztürk hakkındaki beraat hükmünün bozulması istendi.

Dosyayla ilgili son kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.

‘Paraleleler yaptı’

Galip Öztürk, hükümet ile cemaat arasındaki kavganın iyice alevlendiği günlerde medyaya yaptığı açıklamada cemaatin kendisinden okul yaptırmak için para istediğini, ancak kendisinin para vermek yerine okulu kendi yapmayı teklif ettiği için hakkında emniyette dosya açıldığını ileri sürmüştü. Öztürk, hakkındaki suçlamalrın ve ardından gelen tutukluluk sürecinin de bu yapı nedeniyle olduğunu iddia etmişti.