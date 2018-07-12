Metro Turizm'in muavini suçunu itiraf etti

Metro Turizm'e ait otobüsle İzmir'den Adana'ya giden 56 yaşındaki Möhteber Yılmaz'ın 420 euro parası çalındı. Paranın Yılmaz'ın 200 lira bahşiş verdiği muavin Oktay Ü. tarafından çalındığı ortaya çıktı. Yılmaz bahşiş verdiği parayı da geri alarak Oktay Ü. ve firmadan şikayetçi oldu.

Almanya'da çalışan Möhteber Yılmaz, yaz tatili için İzmir üzerinden Adana'ya akrabalarının yanına gitmek için yolcu otobüsüyle yola çıktı. Yol üzerinde mola veren otobüsten inen Yılmaz, geri döndüğünde çantasında bulunan 420 euronun çalındığını fark etti. Parası bulanmayan Yılmaz, otobüs Adana'ya yaklaştığında polisi arayarak yardım istedi.

200 lira bahşiş aldı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine şehirlerarası otobüs terminaline gitti. Polis ekipleri, bir süre sonra perona yanaşan otobüste Möhteber Yılmaz'ın ifadesini aldı. Yılmaz, firma çalışanı Oktay Ü.'den şüphelendiğini söyledi. Bu sırada Oktay Ü., "Ben 10 yıldır bu firmada çalışıyorum. Bizde öyle şeyler olmaz" dedi. Hırsızlık olayına tepki gösteren diğer yolcular ise seyahatleri boyunca tedirgin bir şekilde yolculuk yaptıklarını, suçlunun bulunmasını istedi.



Ekipler, otobüse girip arama yaptı. Aramada otobüsün içindeki bir bölmede battaniyelerin arasındaki 420 euro bulundu. Bunun üzerine Oktay Ü. gözaltına alındı. Möhterem Yılmaz ile Oktay Ü. polis merkezine götürüldü.



Parasına kavuşan, ancak otobüsteki özel bölmede battaniyenin arasında bulunduğundan habersiz Yılmaz, Oktay Ü.'ye 200 lira bahşiş verip, kendisini suçladığı için özür diledi.



Ancak polisler, Oktay Ü,'nün endişeli tavırlarından kuşkulandı. Çapraz sorguya alınan Oktay Ü. parayı kendisinin aldığını itiraf etti. İkinci bir şok yaşayan Yılmaz, 200 lirasını geri alıp Oktay Ü., ve otobüs firmasından şikayetçi oldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)