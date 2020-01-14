Metro Turizm şoförüne 11 yıl 1 ay hapis cezası!

T24 Haber Merkezi

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi 3 kişinin hayatına mâl olan trafik kazasında 'bilinçli taksir' olduğuna hükmederek Metro Turizm şoförünü 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararı T24'e değerlendiren hukukçular genellikle 'taksir' yaklaşımıyla hafif cezalar verilen bu tür kazalarda İstanbul 16. Ağır ceza Mahkemesi'nin 'bilinçli taksir'e hükmetmesinin önemine işaret ettiler.

Kaza 30 Ocak 2019'da istanbul Eyüp'te gerçekleşti. Metro Turizm şoförü Caner Taybakan'ın kullandığı araçta kaza sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada, 11 yaşındaki kızı Lara'yla seyahat eden Pelin Yıldırım ile Gülşen Doğan, Mustafa Doğan yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası bir görgü tanığı "Benim hızım 90 km idi. Gelip hızlıca beni solladı. Kemerburgaz tarafına gitmeye çalıştı. Dengeyi kaybetti ve kazaya sebebiyet verdi. Direkt şoförün hatası. Kaza önümde gerçekleşti" dedi.

Gülşen Doğan ve Mustafa Doğan çifti kazadan önce araçtan bu fotoğrafı çekerek çocuklarına yollamıştı