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Yaşam

Metro Turizm: Şoför, "Mastürbasyon yapmadım, cinsel organımı kaşıyordum" dedi

"Sürücüyle var olan ilişkinin kesilmesine yönünde rapor verdik"

06 Temmuz 2017 17:32

Metro Turizm, sosyal medyada paylaşılan bir videoda direksiyon başında mastürbasyon yaptığı öne sürülen şoförün işine son verildiğini duyurdu. Savunması istenen şoförün mastürbasyon yapmadığını, görüntülerin hızlandırıldığını ve cinsel organını kaşıdığını söylediği aktarılan açıklamada, buna karşın ‘böyle bir görüntü vermemesi gerektiği’ kanaatiyle iş akdinin feshedildiği kaydedildi.

Firma yetkililerinin açıklamasında, söz konusu görüntülerin yaklaşık buçuk ay önce bir yolcu tarafından kendilerine gönderildiği ve incelemeye alındığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yetkililerce yapılan açıklama şöyle:

“Hopa'dan Gürcistan'a giden bir aracın sürücüsüydü. Görüntüler 1-1.5 ay ay önce bir yolcumuz tarafından gönderildi. Şirket olarak görüntüleri incelemeye aldık. Konuyla ilgili sürücüden de savunma aldık. Şoför mastürbasyon yapmadığını, görüntülerin hızlandırıldığını ve cinsel organını kaşıdığını iddia etti. Biz buna rağmen bir otobüs şoförünün böyle bir görüntü vermemesi gerektiği kanaatine vardık. Sürücüyle var olan ilişkinin kesilmesine yönünde rapor verdik. Şoförün iş akdi feshedildi."

 

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