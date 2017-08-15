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Yaşam

Metro Turizm Genel Müdürü Çiğdem Öztürk istifa etti

Çiğdem Öztürk'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yağmur Öztürk getirildi

15 Ağustos 2017 13:59

Metro Holding'in sahibi Galip Öztürk'ün kızı Çiğdem Öztürk, Metro Turizm'deki genel müdürlük görevinden istifa etti.

Metro Holding istifa gelişmesini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün akşam bildirdi. 

Çiğdem Öztürk'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yağmur Öztürk getirildi.

Konuya ilişkin Metro Holding'in açıklaması şöyle:

"Yönetim Kurulu'nun 14.08.2017 tarihli Kararı ile; Sayın Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün yürütmekte olduğu şirketimiz Genel Müdürlük görevinden istifası kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla"

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